الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع

منذ ساعة واحدة
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع اليوم الواقع في 28 تموز 2022 مع تبدد بعض المخاوف بشأن وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في حين دعمت نتائج أعمال قوية للشركات، ومنها شل، عمليات الشراء.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 75 نقطة أساس كما كان متوقعا وأكد مجددا أنه يعطي الأولوية لاحتواء التضخم لكنه أشار إن إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية “وارد في مرحلة معينة”.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، وكان المستثمرون هذا العام يخشون أن تؤدي مساعي البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة بهدف احتواء التضخم إلى إدخال الاقتصاد في حالة ركود.

وفي يوم مفعم بإعلان نتائج أعمال الشركات في أوروبا ارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية واحد بالمئة مع صعود سهم ستيلانتيس لصناعة السيارات 3.7 بالمئة.

وارتفع سهم شل 0.9 بالمئة.

وكان أكبر داعم للمؤشر ستوكس سهم شنايدر إلكتريك الذي ارتفع 4.6 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الشرطة الايرانية
إيران تعتقل 5 جواسيس يشتبه بارتباطهم بإسرائيل
من مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا (أسوشييتد برس)
مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني في دونيتسك
صاروخ فضائي صيني- أرشيفية
صاروخ صيني جديد يخرج عن السيطرة.. وتخوف من ارتطامه في الأرض بهذا الموعد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
خفافيش- تعبيرية
شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
الدولار و الليرة اللبنانية
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟