ارتفاع الأسهم الأوروبية.. اليكم التفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة إذ يقيم المستثمرون المتفائلون التأثير المحتمل لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تستمر أسبوعا، بعد أن رفعت الصين القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19، لكن المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي واصلت تقويض المعنويات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة مدفوعا بأسهم قطاعي البنوك والصناعات.

وزادت أسهم القطاعات الفاخرة المنكشفة على الصين، مثل لوي فيتون وإيرميس إنترناشونال، بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما وسط تفاؤل بشأن إعادة الفتح في الصين.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة بأكثر من واحد بالمئة لتسير على درب أسعار النفط الخام على أمل انتعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت الصين الجمعة إن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد كوفيد-19 قبل يوم من المتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما منذ سنوات مما غذى المخاوف من زيادة أخرى في الإصابات.

وتراجع سهم شركة إريكسون السويدية ثمانية بالمئة إذ جاءت الأرباح الأساسية لشركة الشبكات والاتصالات دون التوقعات للربع الثالث على التوالي.

وارتفع سهم ساندفيك 3.4 بالمئة بعدما فاقت الأرباح في الربع الأخير التوقعات.