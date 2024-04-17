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ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من أسهم السلع الشخصية

منذ 17 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة، مدعومة بتقارير الأرباح الفصلية لعملاقي السلع الشخصية (إل.في.إم.إتش) و(أديداس) وفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة بعدما سجل أسوأ يوم له في تسعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وزاد مؤشر أسهم السلع الشخصية والمنزلية 1.8 بالمئة.

وقفز سهم أديداس 8.6 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين متصدرا المؤشر الألماني مع رفع شركة الملابس الرياضية العملاقة توقعاتها لعام 2024 بعد إعلانها نتائج أولية أفضل من المتوقع للربع الأول.

وارتفع سهم إل.في.إم.إتش 2.8 بالمئة بعدما زادت المبيعات الفصلية لأكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم مما طمأن بعض المستثمرين القلقين بشأن آفاق القطاع.

وحد من مكاسب المؤشر ستوكس 600 انخفاض مؤشر أسهم التكنولوجيا 3.2 بالمئة متأثر بهبوط سهم إيه.إس.إم.إل 6.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الهولندية المتخصصة في تطوير وصناعة نظم التصوير الضوئي عن طلبيات جديدة أقل من المتوقع في تقرير أرباح الربع الأول.

وقفز سهم ناتورجي 6.1 بالمئة بعد تأكيد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إجراء محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في الشركة الإسبانية بخصوص عرض استحواذ محتمل.

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