ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من ترقب نتائج أعمال بنوك كبرى

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لنتائج أعمال عدة بنوك كبيرة، بينما قفز سهم شركة جالب البرتغالية إلى أعلى مستوى في 16 عاما إثر نتيجة إيجابية للتنقيب عن الغاز في ناميبيا.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مدفوعا بمكاسب البنوك 0.5 بالمئة.

وستكون أرباح البنوك الأوروبية في دائرة الضوء هذا الأسبوع إذ يبحث المتعاملون عن صورة أوضح حول ما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تعزز الأرباح أو ما إذا كان ارتفاع أسعار الأسهم على مدار العام سيبدأ في فقدان زخمه.

وسيعلن كل من بنك بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وباركليز ولويدز عن أرباحهم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن الأسهم التي حققت مكاسب قوية، قفز سهم جالب إنرجيا 17 بالمئة بعد أن قالت الشركة البرتغالية إن حقل موبان قبالة ساحل ناميبيا قد يحتوي على ما لا يقل عن عشرة مليارات برميل من النفط.

وكسب سهم ألستوم 4.9 بالمئة بعد أن وافقت شركة تصنيع القطارات الفرنسية على بيع وحدة أعمال إشارات السكك الحديدية التقليدية في أمريكا الشمالية لشركة تصنيع أنظمة السكك الحديدية الألمانية كنور بريمس مقابل حوالي 630 مليون يورو (671 مليون دولار).