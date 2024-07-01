ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين بفضل صعود الأسهم الفرنسية بعد أن حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مكاسب تاريخية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا.

وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1 بالمئة ليقود مكاسب الأسواق في المنطقة. وساعد ذلك المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الارتفاع 0.3 بالمئة منهيا خسائر لأربع جلسات متتالية.

وحصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على 33 بالمئة من أصوات الناخبين، وجاء في المركز الثاني تحالف اليسار الذي حصل على 28 بالمئة، ثم حصل تحالف تيار الوسط الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 20 بالمئة.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد إغلاق السوق، وكذلك بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الثلاثاء.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا 0.8 بالمئة متأثرة بهبوط سهم بشتله الألمانية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات 5.9 بالمئة.

كما انخفض سهم أنجلو أمريكان 2.8 بالمئة بعد أن أوقفت شركة صناعة الصلب في أستراليا الإنتاج في منجم جروسفينور للفحم على أثر حريق داخله.