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ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي

منذ 7 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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اتجهت الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع اليوم الاثنين بعد عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من الركود فيما تخلف مؤشر الأسهم الفرنسية عن بقية مؤشرات الأسهم المحلية الأوروبية بعدما فشل الرئيس إيمانويل ماكرون في تحقيق أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة وقادت أسهم البنوك وشركات السفر ومتاجر التجزئة الصعود.

وهبط المؤشر 4.6 بالمئة الأسبوع الماضي وسط موجة بيع عالمية قادتها المخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ‭‭‭‬التي‭ ‬‬‬يقوم بها مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى إلى ركود.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1 بالمئة ليتخلف عن مؤشرات محلية رئيسية أخرى بعدما فشل تحالف (معا) الوسطي بقيادة ماكرون في تحقيق الأغلبية المطلقة اللازمة للسيطرة على البرلمان الفرنسي رغم أن التحالف فاز بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) في عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 17 بالمئة تقريبا هذا العام بسبب مجموعة من المخاوف منها زيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني كما تحد أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة من الإقبال على المخاطرة.

وهبط المؤشر الأوروبي الفرعي للإنشاءات ومواد البناء 2.1 بالمئة.

وتراجع سهم شركة كينج سبان الأيرلندية لعزل المباني 12.9 بالمئة فيما انخفض سهمي شركتي روك وول الدنمركية وسان جوبان الفرنسية بأكثر من خمسة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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