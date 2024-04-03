ارتفاع الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل الجاري، بعد بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي جاءت أضعف من المتوقع، في وقت يقيّم فيه المستثمرون أيضا بيانات تشير إلى تراجع التضخم في منطقة اليورو مما يعزز فرص خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.3 بالمئة ليتعافى من أدنى مستوى يهبط إليه خلال الجلسة في أسبوعين. ويسجل المؤشر مستويات مرتفعة قياسية مع وجود آمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام وارتفاع المعنويات على مدى الفصلين الماضيين بدافع التفاؤل إزاء الذكاء الاصطناعي.

وتصدر قطاع البنوك مكاسب القطاعات، إذ صعد 1.4 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته منذ أوائل 2018، فيما تقدمت مصارف منطقة اليورو أيضا 1.5 بالمئة.

وأظهر مسح لمعهد إدارة الإمدادات أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي ازداد تباطؤا في مارس آذار، بينما هبط مؤشر مقياس الأثمان التي تدفعها الشركات من أجل مدخلات الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام، في إشارة إيجابية بالنسبة لتوقعات التضخم.

وأظهرت بيانات أخرى أن التضخم في منطقة اليورو هبط بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

وعقب صدور البيانات، قال بابلو هيرنانديز دي كوس، أحد واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، خلال فعالية في برشلونة إن خفض أسعار الفائدة ربما يحدث في يونيو حزيران.