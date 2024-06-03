الأثنين 26 ذو القعدة 1445 ﻫ - 3 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي

منذ 34 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين بفضل توقعات متزايدة من المستثمرين بأن يقرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.3 بالمئة وقادت الأسهم الإسبانية والإيطالية المكاسب بزيادة 0.7 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس إذ من المتوقع، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال معهد بلاك روك للاستثمار في مذكرة “تراجع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي على مدى 18 شهرا يشجعان البنك المركزي الأوروبي على البدء في خفض أسعار الفائدة. لكننا نعتقد أن الخفض لن يكون كبيرا ولن يكون بوتيرة سريعة”.

وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو بعد أن أظهرت البيانات استمرار الأداء الضعيف لنشاط المصانع في التكتل وانكماشه في الولايات المتحدة في مايو أيار. وساعد ذلك قطاعات حساسة لسعر الفائدة مثل العقارات والاتصالات والمرافق على تحقيق أكبر المكاسب.

ونزلت أسهم الطاقة 0.7 بالمئة مقتفية أثر تراجع أسعار النفط.

ومن بين الأسهم الأخرى هوى سهم جي.إس.كيه البريطانية لتصنيع العقاقير 9.2 بالمئة بعد أن سمح قاض في ولاية ديلاوير الأمريكية بقبول أكثر من 70 ألف دعوى قضائية متعلقة بعقار معالجة حرقة المعدة (زانتاك) الذي تم إيقاف إنتاجه. وأثر هذا السهم على مؤشر قطاع الرعاية الصحية الفرعي مما أدى إلى انخفاضه 0.3 بالمئة.

كما هوى سهم شركة تكنولوجيا المعلومات المتعثرة أتوس 18 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طفل جريح في إحدى مشافي غزة
غزة تحت النار
محاولات فاشلة.. أمهات يبحثن عن حليب لإطفالهن في غزة
لقاء وزراء الخارجية العرب- أرشيفية
غزة تحت النار
وزراء خارجية العرب: ينبغي "التعامل بجدية وإيجابية" مع اقتراح بايدن
الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي
فاوتشي: اتهامي بمحاولة إخفاء معلومات عن كورونا "غير صحيحة"

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط ونبيه بري
برعاية بري وجنبلاط.. حل لبناني برعاية دولية!
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
تعرف على ولي عهد الكويت الجديد