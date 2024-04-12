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ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعوماً بآمال خفض الفائدة من قبل البنك المركزي

منذ 39 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2024،، وذلك بفضل تحسن أداء الأسهم القيادية، مع توقعات إيجابية من قبل المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة المحتملة من قبل البنك المركزي الأوروبي في يونيو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي 0.4 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم القيادية 1.1 بالمئة.

وقاد مؤشر الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ تقدم اثنين بالمئة إثر ارتفاع طفيف في أسعار المعادن الأساسية.

وارتفعت الأسهم في الاقتصادات الكبرى بالمنطقة، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بما يتراوح بين 0.5 بالمئة و1.0 بالمئة.

وهوى سهم فارتا 32.6 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر أيلول 2022 بعد أن قالت شركة صناعة البطاريات الألمانية إن خطط إعادة الهيكلة لديها ستفشل في تحقيق الربحية بحلول عام 2026.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.8 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات نمو الناتج الاقتصادي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير شباط وتعديل قراءة يناير كانون الثاني بالرفع.

    المصدر :
  • رويترز

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