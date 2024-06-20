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ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا

منذ 31 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات الخميس مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا مع التركيز على قرارات حول أسعار الفائدة تصدرها عدة بنوك مركزية في أوروبا في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب إذ ارتفع 0.7 بالمئة وبالمثل صعد مؤشر قطاع التشييد ومواد البناء 0.7 بالمئة.

ومنح سهم إيه.إس.إم إنترناشونال دفعة كبيرة لمؤشر قطاع التكنولوجيا، إذ قفز سهم شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات 4.1 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي توصيته للسهم.

ومن المقرر أن تعلن البنوك المركزية في إنجلترا وسويسرا والنرويج عن قرارات متعلقة بالسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.1 بالمئة بينما انخفض المؤشر السويسري القياسي 0.1 بالمئة.

وقالت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية إنها تستهدف نمو المبيعات سنويا بين ثلاثة وخمسة بالمئة على مدى السنوات الأربع المقبلة. وانخفضت أسهمها 2.9 بالمئة في التعاملات المبكرة.

    المصدر :
  • رويترز

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