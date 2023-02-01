ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة من قطاع الرعاية الصحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بمكاسب نوفو نورديسك وغيرها من أسهم قطاع الرعاية الصحية، مع تركز الأنظار على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بعد قفزة بلغت 6.7 بالمئة الشهر الماضي عندما سجل أكبر مكسب له في شهر يناير\كانون الثاني منذ عام 2015، على أمل تحقيق أرباح أفضل من المتوقع للشركات وعلامات تبشر على متانة الأوضاع الاقتصاديو.

وارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك 2.2 بالمئة ليقود مكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية، بناء على توقعات بنمو قوي للمبيعات عام 2023.

كما قفزت أسهم هوسكفارنا السويدية 5.5 بالمئة بعد أن تراجعت الخسائر التشغيلية لصانعة معدات وأدوات الحدائق على أساس سنوي، مدعومة بنمو المبيعات العضوية ثمانية بالمئة.

وصعد سهم بي.إم.دبليو 0.9 بالمئة بعد أن رفعت عملاقة صناعة السيارات الألمانية أسعار التجزئة المقترحة لبعض الطرز التي تباع في الصين بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم الاربعاء 1\2\2023، وسيعقد رئيس المجلس جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك بنصف ساعة.