ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تحسن أداء أسهم التكنولوجيا

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء على ارتفاع بقيادة أسهم التكنولوجيا، مثل سهم إيه.إس.إم.إل الهولندية لمعدات صناعة أشباه الموصلات، ومع تحول التركيز إلى قرار البنك المركزي الأوروبي عن سعر الفائدة الذي يصدر غدا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 بالمئة بعد انخفاضه نحو 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية. وتصدر قطاع التكنولوجيا الزخم محققا مكاسب 3.7 بالمئة في أفضل أداء في يوم واحد منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقفز سهم إيه.إس.إم.إل 8.1 بالمئة بعد أن استشهد تقرير تحليلي لشركة جيفريز بتصريحات للمدير المالي روجر داسن عبر فيها عن يقينه من تلقي طلبيات من تي.إس.إم.سي، وهي من كبار العملاء، في الأرباع القادمة.

وارتفعت أسهم أخرى ذات صلة بالرقائق مثل سهمي بي.إي سيميكونداكتور إنداستريز وإيه.إس.إم.آي، اللذين تقدما 4.7 بالمئة لكل منهما.

وتحول تركيز المستثمرين الآن إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة الرئيسي الذي يصدر غدا الخميس والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص كلفة الاقتراض 25 نقطة أساس من المستوى القياسي الحالي البالغ أربعة بالمئة.

وعلى صعيد البيانات، أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو توسعت بأسرع معدل خلال عام في مايو أيار، مع تفوق النمو في قطاع الخدمات المهيمن في الكتلة على تقلص أنشطة التصنيع.

وهوى سهم إليكتا السويدية لأجهزة العلاج الإشعاعي 18 بالمئة بعد أن سجلت الشركة انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح الربع الرابع.