الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تراجع المخاوف من إمدادات الطاقة

منذ 34 دقيقة
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها

الأسهم الأوروبية

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حوّمت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الأربعاء مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بعد تقرير عن أن إمدادات الغاز الروسي ستُستأنف في الموعد المقرر، في حين انصب اهتمام الأسواق على يلقيها كلمة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمام البرلمان وسط أزمة سياسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن قالت مصادر أمس الثلاثاء إن تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم1 ستُستأنف في موعدها هذا الأسبوع بعد استكمال أعمال صيانة مقررة.

وارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية 0.2 بالمئة قبيل كلمة دراجي التي سيلقيها بعد إغلاق الأسواق والتي تأتي بعد أن نصحه الرئيس بإعادة النظر في استقالته التي قدمها الأسبوع الماضي.

وكان أكبر رابح على المؤشر الأوروبي سهم يونيبير الألمانية للكهرباء الذي زاد 7.3 بالمئة بعد أن أفاد تقرير بأن خطة إنقاذها ستناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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