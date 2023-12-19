ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تراجع عوائد السندات الحكومية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع تراجع عوائد السندات الحكومية بعد تعليقات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وبيانات أكدت تباطؤ التضخم في منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة تزامنا مع ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في نيويورك قرب أعلى مستوياته على الإطلاق مع توقع المستثمرين بأن تبدأ البنوك المركزية الكبرى ومنها مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وصعد مؤشر شركات السفر والترفيه 1.8 بالمئة متصدرا مكاسب القطاعات في أوروبا، يليه مؤشرا قطاعي التعدين والخدمات المالية.

وأكدت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل حاد إلى 2.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن ترتفع ضغوط الأسعار مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وقال مايكل فيلد استراتيجي السوق الأوروبية في مورننج ستار “مع وجود التضخم الآن قرب مستوى اثنين بالمئة المستهدف، فإن تركيز البنك المركزي الأوروبي سيتحول بالتأكيد الآن إلى إبقاء اقتصاد منطقة اليورو على قيد الحياة، وهو الاقتصاد الذي كان يتأرجح على حافة الركود في عام 2023”.

وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في وقت ما في عام 2024، مؤكدا من جديد ضرورة تراجع التضخم إلى اثنين بالمئة بحلول 2025 على أبعد تقدير.

ومدفوعا بالتفاؤل حيال خفض أسعار الفائدة، يتجه المؤشر ستوكس 600 لتحقيق مكاسب للشهر الثاني في ديسمبر كانون الأول مع الصعود 12.4 بالمئة للعام.

وارتفع سهم يو.بي.إس 3.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاستثمار سيفيان كابيتال عن حصة 1.3 بالمئة في البنك.

وزاد سهم كوفيسترو 1.4 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستعد لرفع عرضها لشراء الشركة الألمانية لصناعة الكيماويات.

إلا أن سهم سوبر دراي في بريطانيا هوى 17.5 بالمئة إلى مستوى قياسي بعد أن حذرت شركة بيع الملابس بالتجزئة من تراجع الأرباح السنوية.