ارتفاع الأسهم الأوروبيّة بدعم من شركات التعدين والرعاية الصحية

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء، إذ قادت أسهم شركات التعدين المكاسب بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين دعمت روش السويسرية للأدوية أسهم شركات الرعاية الصحية.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة.

وزادت أسهم شركات التعدين 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية.

وقفز سهم روش 3.1 بالمئة، بعد أن نشرت شركة الأدوية السويسرية عن غير قصد بيانات تجارب لعلاجها الجديد لسرطان الرئة.

وصعد المؤشر الأوسع لقطاع الرعاية الصحية 0.8 بالمئة.

وارتفع سهم سوسيتيه جنرال اثنين بالمئة.