ارتفاع الأسهم اليابانية وسط مناخ التشديد النقدي

ارتفعت الأسهم اليابانية الجمعة مواصلة المكاسب من اليوم السابق، حتى مع استيعاب المستثمرين التصريحات المتشددة لصناع السياسة التي دعمت بقوة توقعات الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.53 بالمئة إلى 28214.75 نقطة، واستهل المؤشر القياسي التداول مرتفعا 0.5 بالمئة وظل فوق الحاجز النفسي البالغ 28 ألفا على مدار اليوم.

وإجمالا ارتفع نيكي 2.04 بالمئة هذا الأسبوع، ويرجع ذلك في الغالب إلى صعود 2.315 بالمئة الخميس، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 بالمئة لينهي الأسبوع على صعود 1.83 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، سجل 176 مكاسب وانخفض 46، واستقر ثلاثة خلال التداول الجمعة.

وارتفعت جميع القطاعات على نيكي بوجه عام، وكان قطاع الرعاية الصحية من أفضل القطاعات أداء، بعد الأداء القوي في وول ستريت الليلة الماضية.

وارتفع سهم شركة الرعاية الصحية عبر الإنترنت إم3 إنك 2.74 بالمئة وأصبح ثاني أكبر مساهم في دعم المؤشر بعد طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات.

وكان سهم دايكن إنداستريز لأجهزة تكييف الهواء الأكثر ضغطا على المؤشر إذ انخفض السهم 0.9 بالمئة.

وكانت شركات نقل الركاب من بين الأسوأ أداء. وتكبد سهم شركة سكك حديد شرق اليابان أكبر خسارة فردية والتي بلغت 1.18 بالمئة، فيما هبطت أسهم شركتي سكك حديد وسط اليابان وإيه.إن.إيه للطيران 0.98 بالمئة.