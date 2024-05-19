ارتفاع الأسواق الخليجية بفضل تحسن مؤشرات النفط

صعدت معظم أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق اليوم الأحد بدعم من ارتفاع أسعار النفط على خلفية تحسن المؤشرات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، نحو واحد بالمئة يوم الجمعة بدعم من تسحن المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب.

وصعد المؤشر القطري 0.1 بالمئة بفضل مكاسب بمعظم القطاعات إذ ربح سهما قطر لنقل الغاز 1.2 بالمئة وملاحة 2.2 بالمئة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر السعودي إذ صعد سهم أكوا باور 3.4 بالمئة وأرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

لكن سهم البنك الأهلي السعودي نزل 1.5 بالمئة في حين هوى سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير ثمانية بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعا 4.5 بالمئة مع تسجيل معظم الأسهم مكاسب، وكانت أسهم قطاعي الصناعة والمواد الأساسية أكبر الرابحين.

وقفز سهما مصر لإنتاج الاسمدة 17.8 بالمئة والسويدي إليكتريك 20 بالمئة بعد أن قالت هيئة الرقابة المالية المصرية اليوم الأحد إن شركة إليكترا إنفستمت هولدينج الإماراتية قدمت عرض استحواذ على حصة تصل إلى 24.5 بالمئة في السويدي بسعر 1.05 دولار للسهم.