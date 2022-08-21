ارتفاع الاحتياطي في العراق بسبب إرتفاع أسعار النفط العالمية

توقع نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، الأحد، وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي، فيما أشار الى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طنا.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي”، متوقعا “وصول الاحتياطي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي”.

وأضاف أن “الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “احتياطي الذهب وصل الى أكثر من 131 طنا، حيث زاد بنحو 30 طنا، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا”.

وذكر أن “الذهب لايتم زيادته بشكل مستمر، وإنما يتم من خلال فترات طويلة”.

ويشهد العراق في الفترة الأخيرة اضطرابات سياسية قوية، وسط خلافات بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي.

وقالت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” السبت، إنها ثبتت تصنيف العراق عند B-/B مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.