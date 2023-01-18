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ارتفاع الاسهم الاوروبية وتسجيل أطول فترة مكاسب

منذ 38 دقيقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مع تلقي شهية المخاطرة دعما من مجموعة تقارير أرباح شركات إيجابية، ليتجه المؤشر صوب تسجيل أطول فترة مكاسب متصلة منذ نوفمبر\تشرين الثاني 2021.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة.

وقفز سهم إيه.إس.إم إنترناشونال الهولندية لأشباه الموصلات 7.7 بالمئة بعد تسجيل أرباح في الربع الأخير من العام فاقت توقعاتها بدعم من تحسن أوضاع سلاسل الإمداد أفضل من المتوقع وزيادة معالجة الأعمال المتراكمة.

وارتفع المؤشر بقرابة 7.5 بالمئة في بداية قوية للعام، مدعوما بآمال تعافي الاقتصاد الصيني وتخفيف ضغوط الأسعار وانخفاض أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي وتنامي التوقعات بركود أقل من المتوقع.

وارتفع سهم ريتشمونت للسلع الفاخرة 2.4 بالمئة بعد تحقيق الشركة مبيعات فصلية أعلى مع عودة السائحين إلى أوروبا واليابان.

وصعد سهم جاست إيت تيك أواي، أكبر شركة أوروبية لتوصيل الطعام، 14.2 بالمئة بعدما أكدت الشركة أن أولويتها ستكون للربحية أكثر من النمو على الرغم من تراجع الطلبات في الربع الأخير

    المصدر :
  • رويترز

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