ارتفاع الاسهم الاوروبية وسط ترقب المستثمرين لتقارير أرباح البنوك الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع ترقب المستثمرين للمزيد من تقارير أرباح البنوك الأمريكية لقياس مدى سلامة أوضاع القطاع، كما تعززت المعنويات بفعل التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن بدأ الأسبوع بالتراجع عن أعلى مستوياته في عام منهيا مكاسب استمرت خمسة أيام.

وارتفعت أسهم البنوك 0.8 بالمئة متعافية من خسائر القطاع أمس الاثنين 17\4\2023.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي للربع الأول متجاوزا توقعات معظم خبراء الاقتصاد.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء 18\4\2023 صدور نتائج بنكي جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا، بينما من المقرر أن تصدر نتائج مورجان ستانلي غدا الأربعاء 19\4\2023.

وصعد سهم بنك يو.بي.إس 1.1 بالمئة مع قيام البنك السويسري بإجراء تعديلات على برنامجه لإعادة شراء أسهم بقيمة ستة مليارات دولار في أعقاب استحواذه على بنك كريدي سويس.

كما ارتفع سهم إيزي جيت ثلاثة بالمئة بعد إعلان الشركة توقعات بأن أرباحها للعام ككل ستتجاوز توقعات السوق بدعم من حجوزات العطلات الصيفية والطلب القوي خلال عطلة عيد القيامة على الرغم من الإضرابات في فرنسا.

يترقب المستثمرون كذلك مسحا من معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زيو)، ومن المتوقع أن يظهر المسح أن الظروف الاقتصادية في ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأوروبي الأكبر، قد تحسنت في أبريل\نيسان عن الشهر السابق.