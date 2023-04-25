ارتفاع الاسهم السعودية بعد عطلة العيد

أنهت سوق الأسهم السعودية الجلسة على ارتفاع الثلاثاء بعد عطلة استمرت خمس جلسات بمناسبة عيد الفطر، في حين أغلق مؤشر أبوظبي الذي استأنف التداول أمس الاثنين 24\4\2023 منخفضا.

وتقدم المؤشر السعودي 0.9 بالمئة مدعوما بقفزة 3.9 بالمئة لسهم عملاق النفط أرامكو السعودية.

غير أن سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات انخفض 1.8 بعد هبوط حاد لأرباحها الفصلية.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض 3.1 بالمئة لسهم مجموعة ملتيبلاي.

قدمت الشركة القابضة أمس الاثنين 24\4\2023 عرضا ملزما للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة ميديا 247.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن الحركة في سوق أبوظبي للأسهم تتأرجح بسبب عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار النفط.

وأضافت “ومع ذلك، قد تشهد السوق بعض الدعم لأنها بانتظار طرح عام أولي آخر.

ويمكن أن يؤدي هذا الإدراج إلى توفر السيولة وجذب مستثمرين جدد، مما يساعد على تحريك السوق التي لم تشهد تغيرا كبيرا خلال جلسات التداول القليلة الماضية”.

انخفضت أسعار النفط، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بعد جلستين من المكاسب بفعل الضبابية إزاء التوقعات الاقتصادية العالمية وصعود الدولار، وذلك في مواجهة أثر تفاؤل من المستثمرين بشأن الطلب في الصين وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة، مدعوما بقفزة 3.5 بالمئة لسهم شركة سالك.