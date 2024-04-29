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ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.4% خلال أبريل

منذ 41 دقيقة
المانيا

المانيا

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أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني الاثنين ارتفاعا طفيفا في التضخم في ألمانيا في أبريل\نيسان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الطاقة بمعدل أقل مقارنة بالأشهر السابقة.

وارتفعت أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.4 بالمئة في أبريل\نيسان، مقارنة مع 2.3 بالمئة على أساس سنوي في مارس\آذار.

وقال رالف سولفين الخبير الاقتصادي لدى كومرتس بنك “الاتجاه النزولي لمعدل التضخم الألماني الذي لوحظ منذ عام ونصف ربما يكون قد وصل إلى نهايته في الوقت الحالي”، مضيفا أن معدل التضخم من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر نشر بيانات منطقة اليورو غدا الثلاثاء 1\5\2024، وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظل التضخم في التكتل عند 2.4 بالمئة في أبريل\نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

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