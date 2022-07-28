الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع التضخم في ألمانيا بعد تراجع إمدادات الغاز الروسية

منذ 8 دقائق
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات، الخميس، أن التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو تموز بعدما أثار تراجع تدفقات الغاز بشكل أكبر من روسيا المخاوف من ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، مستندا إلى بيانات أولية، إن أسعار المستهلكين في ألمانيا والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 8.5 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة نسبتها 8.2 بالمئة في يونيو حزيران.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة سنوية للأسعار بلغت 8.1 بالمئة في يوليو تموز. وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 35.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف أن ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 14.8 بالمئة أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير.

وأظهرت البيانات أنه وفقا للقراءة غير المنسقة، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا على أساس سنوي انخفاضا طفيفا في يوليو تموز إلى 7.5 بالمئة مقارنة مع 7.6 بالمئة في الشهر السابق.

واستنادا إلى مسح كشف تراجع عدد الشركات الألمانية التي تعتزم زيادة الأسعار في يوليو تموز للشهر الثالث على التوالي، قال معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية في وقت سابق اليوم إن التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا ربما بلغ ذروته.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عبد الفتاح البرهان
البرهان يعتزم تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة الشهر المقبل
كاتدرائية نوتردام
فرنسا.. كاتدرائية نوتردام تتجه لإعادة فتح أبوابها في 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يوفر قدراته لهجوم محتمل ضد الناتو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
خفافيش- تعبيرية
شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
الدولار و الليرة اللبنانية
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟