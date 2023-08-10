الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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ارتفاع التضخم في المدن المصرية في يوليو

منذ 11 دقيقة
ارتفاع التضخم في مصر

ارتفاع التضخم في مصر

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أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو تموز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو حزيران 35.7 بالمئة، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9 بالمئة في يوليو تموز بانخفاض من 2.08 بالمئة في يونيو حزيران.

وكان متوسط ​​توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 بالمئة في يوليو تموز.

وقال الجهاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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