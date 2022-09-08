ارتفاع التضخم في مصر إلى 14.6%

ارتفع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 14.6% في أغسطس/آب، على أساس سنوي من 13.6% في يوليو/تموز، وفق بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس.

أما على أساسٍ شهري؛ فقد تراجع التضخم بنسبة 0.9% في أغسطس، من 1.3% في يوليو.

ورفعت مصر في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشا ليصبح 7.25 جنيه للتر، في خطوةٍ يتوقَع أن ترفع التضخم بالبلاد لمستويات جديدة.

كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا مستمرا في الشهور الماضية مع زيادة أسعار السلع الغذائية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية متأثرة بالأزمات التي يمر بها العالم ورفع أسعار الفائدة الأميركية، وأظهر مسح أمس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يونيو إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضغوط على سعر صرف العملة، وضغوط على سلاسل إمداد المواد.