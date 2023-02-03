الجمعة 12 رجب 1444 ﻫ - 3 فبراير 2023 |
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ارتفاع الدولار بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

منذ 32 دقيقة
الدولار

الدولار

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ارتفع الدولار بشكل طفيف الجمعة ليحافظ على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا.

كان التداول ضعيفا نسبيا مع ترقب الأسواق لصدور أحدث بيانات أمريكية عن الوظائف في وقت لاحق من اليوم الجمعة 3\2\2023، والتي قد تغير سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الدولار مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.09 دولار في بداية التعاملات الأوروبية. لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.953 دولار والذي سجله في سبتمبر\أيلول.

ورفع الاحتياطي الاتحادي الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.5 و4.75 بالمئة.

وساعد التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة وتصريحات من البنك المركزي على تراجع الدولار إذ تحدو المستثمرين آمال في انتهاء دورة التشديد النقدي قريبا.

لكنه ارتفع بحدة أمس الخميس 2\2\2023 عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة. إلا أنه ألمح إلى إمكانية انتهاء التشديد النقدي بعد زيادة أخرى في مارس\آذار، مما تسبب في تراجع اليورو.

وقال ألفين تان المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن تقارير الأرباح الضعيفة نسبيا من عمالقة التكنولوجيا، أمازون وأبل وألفابت، دفعت المستثمرين إلى تجنب المخاطرة في الأسواق مما قد يدعم الدولار الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.89.

وارتفع الين الياباني قليلا مقابل العملة الأمريكية عند 128.66.

وتترقب الأسواق الجمعة صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.22 دولار، بعد انخفاضه 1.2 بالمئة أمس الخميس 2\2\2023 عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكنه شدد على أن التضخم يظهر مؤشرات على التراجع.

وهبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة عند 0.705 دولار. في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي 0.35 بالمئة مقابل نظيره الكندي عند 1.336 دولار كندي.

    المصدر :
  • رويترز

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