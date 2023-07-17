ارتفاع الدولار بعد تكبد أكبر خسارة أسبوعية له هذا العام

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، الاثنين، بعد أن تكبد الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له هذا العام مع تراجع عوائد سندات الخزانة.

ومن المحتمل أن يحافظ الدولار على قوته هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يرفع فيه أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضا حادا الأسبوع الماضي أذ أدى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في يونيو حزيران إلى زيادة التوقعات بأن ضغوط الأسعار ستستمر في الانكماش، مما يؤدي بدوره إلى تيسير السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.03 بالمئة إلى 99.979 نقطة، بعد تراجعه إلى 99.574 نقطة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل نيسان 2022.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر في تعاملات اليوم ليسجل 1.1225 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.12445 دولار في أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 2022.

ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار 0.23 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 139.06 ين، بعد انخفاضه إلى 137.245 يوم الجمعة وهو أدنى مستوى له منذ 17 مايو أيار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.3077 دولار، بعد أن وصل إلى 1.31440 دولار يوم الخميس وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2022.