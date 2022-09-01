ارتفاع الدولار مقابل اليورو والإسترليني

ارتفع الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني الخميس بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في 24 عاما مقابل الين الياباني، إذ يتأهب المستثمرون لرفع آخر لأسعار الفائدة الأمريكية ولا يزالون قلقين حيال متانة الاقتصادات الأوروبية.

وانخفض اليورو 0.37 بالمئة ليتجاوز مستوى التكافؤ بقليل مقابل الدولار عند 1.10016 دولار، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف العام عند 1.15545 دولار، متراجعا نحو 0.5 بالمئة، إذ تلقى الدولار دعما باعتباره ملاذا آمنا من الابتعاد عن الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.34 بالمئة إلى 109.09، وهو ما لا يبعد كثيرا عن أعلى مستوى في عقدين البالغ 109.48 الذي سجله يوم الاثنين.

وانخفض الين الياباني في وقت سابق من اليوم إلى 139.69 ين للدولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1998، قبل أن يعوض خسائره. وارتفع الدولار لاحقا 0.24 بالمئة إلى 139.3 ين.

كما شهد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر عمليات بيع في إطار الميل للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة ووصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ يوليو تموز.

وهبط الدولار الأسترالي 0.47 بالمئة إلى 0.68115 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.49 بالمئة إلى 0.6105 دولار.