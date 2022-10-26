الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
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ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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ارتفع الذهب الأربعاء مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة مسجلا 1663.26 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1667.10 دولار للأوقية.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أمريكية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددا في السياسة النقدية من المركزي الأمريكي بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1 بالمئة مسجلة 19.56 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 922.90 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1963.81 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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