ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، على الرغم من أن المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1653.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفضت 0.3 بالمئة إلى 1658.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال نحو عشرة أيام بعد أن قفز سعر الجنية الإسترليني على أثر تخلي المملكة المتحدة عن خطة خفض الضرائب التي كانت قد هزت الأسواق العالمية.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس سيكيوريتيز، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية.

وانخفض الذهب بنحو عشرة بالمئة حتى الآن هذا العام إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا وارتفاع الدولار وعوائد السندات.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس الشهر المقبل بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم بقوة في سبتمبر أيلول.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.75 دولار للأوقية والبلاتين 0.4 بالمئة إلى 919.49 دولار والبلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 2020.40 دولار.