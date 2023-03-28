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ارتفاع الذهب مع نزول الدولار

منذ ساعتين
الذهب

الذهب

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ارتفع الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1959.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1960.30 دولار. وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي سكيوريتيز “يبدو أن الدولار الأمريكي آخذ في الاستقرار. من شأن هذا أن يؤدي لعمليات شراء جديدة في سوق (الذهب)”.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كان الذهب قد خسر أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.94 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1409.70 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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