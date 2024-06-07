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ارتفاع الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في أبريل

منذ ساعتين
ألمانيا

ألمانيا

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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024، أن الصادرات الألمانية ارتفعت 1.6 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالشهر السابق، لتحقق بذلك مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وجاءت النتائج أعلى من التوقعات التي بلغت 1.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وكانت المكاسب الشهرية مدفوعة بارتفاع الصادرات إلى الصين 0.8 بالمئة لتصل إلى 8.4 مليار يورو (9.15 مليار دولار)، وإلى المملكة المتحدة 15.4 بالمئة لتصل إلى 7.4 مليار يورو.

وارتفعت الواردات 1.9 بالمئة على أساس شهري.

وينشر مكتب الإحصاءات بيانات اقتصادية أكثر تفصيلا على موقعه الإلكتروني.

(الدولار = 0.9183 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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