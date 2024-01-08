ارتفاع الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في نوفمبر

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين، ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر تشرين الثاني مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي.

وزادت الصادرات الألمانية 3.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته رويترز تسجيل زيادة 0.3 بالمئة.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن الواردات ارتفعت 1.9 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2 بالمئة.

وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8 بالمئة.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق.