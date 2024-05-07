ارتفاع الصادرات الألمانية في مارس يعزز التفاؤل رغم انخفاض الطلبيات الصناعية

ارتفعت الصادرات الألمانية في مارس/ آذار مدعومة بطلب قوي على السلع من الولايات المتحدة والصين رغم تبدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع نتيجة انخفاض الطلبيات الصناعية.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية ارتفعت 0.9 بالمئة في مارس آذار مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي جاءت عند 0.4 بالمئة.

ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الصادرات في بيانات فبراير شباط المعدلة بنحو 1.6 بالمئة، الأمر الذي دفع الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات‭‭‭ ‬‬‬إلى التحذير من أن انخفاض القدرة التنافسية وزيادة الإجراءات الحمائية كان لهما تأثيرات على الاقتصاد الذي يركز على التصدير.

وانتعشت صادرات مارس آذار بدعم من الطلب في الولايات المتحدة والصين، والذي زاد 3.6 بالمئة و3.7 بالمئة على التوالي.

وبينما تعزز التفاؤل بفضل انتعاش التجارة تضاربت الرؤية الاقتصادية بفعل انخفاض غير متوقع في الطلبيات الصناعية.

وذكر مكتب الإحصاء أن الطلبيات الصناعية انخفضت 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار، مقارنة بتوقعات بزيادة تبلغ 0.4 بالمئة.

وأضاف مكتب الإحصاء أن الواردات زادت 0.3 بالمئة على أساس شهري، بعد زيادة بلغت ثلاثة بالمئة في بيانات فبراير شباط المعدلة.

وحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 22.3 مليار يورو في مارس آذار، ليتجاوز التوقعات التي جاءت عند 22.2 مليار يورو ومقارنة بفائض قدره 21.4 مليار يورو في الشهر السابق.