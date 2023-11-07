ارتفاع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع خلال سبتمبر

اتسع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في سبتمبر\أيلول، مما يجعل من غير المرجح أن تساهم التجارة في النمو خلال الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الثلاثاء إن العجز التجاري زاد 4.9 بالمئة إلى 61.5 مليار دولار من 58.7 مليار دولار بعد تعديل طفيف في أغسطس\آب، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر\أيلول 2020. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار في سبتمبر\أيلول.

وزادت صادرات السلع والخدمات 2.2 بالمئة إلى 261.1 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع 3.1 بالمئة إلى 176.7 مليار دولار في حين بلغت صادرات الخدمات 84.4 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

كما نمت واردات السلع والخدمات 2.7 بالمئة إلى 322.7 مليار دولار.

وزادت واردات السلع 2.7 بالمئة إلى 263 مليار دولار بينما ارتفعت واردات الخدمات 2.6 بالمئة إلى 59.6 مليار دولار.

وتراجع فائض الخدمات قليلا إلى 24.8 مليار دولار من 25.9 مليار دولار.

وفي قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي تم إعلانها الشهر الماضي، كانت التجارة بمثابة عائق جزئي لمعدل النمو السنوي الضخم لهذه الفترة والذي بلغ 4.9 بالمئة.