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ارتفاع المؤشر الياباني مع صعود أسهم الطاقة

منذ 4 دقائق
المؤشر الياباني

المؤشر الياباني

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، الثلاثاء، مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تتبعت صعود نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة الماضية لكن المكاسب جاءت ضئيلة إذ يكافح المستثمرون لاستقاء مؤشرات تحرك السوق.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.35 بالمئة عند 28287.42 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 بالمئة إلى 2022.76 نقطة.

وصعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 بالمئة بعدما قفز خمسة بالمئة في الجلسة الماضية.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 1.33 بالمئة مع صعود أسهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة 1.45 بالمئة وكانساي للطاقة الكهربائية 2.24 بالمئة.

وقفز مؤشر شركات الشحن 3.12 بالمئة مسجلا أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مؤشرا.

    المصدر :
  • رويترز

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