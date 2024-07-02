ارتفاع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

استعاد المؤشر نيكي الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الين وتدفقات الأموال الأجنبية.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.12 بالمئة عند 40074.69 نقطة، مستعيدا مستوى 40 ألف نقطة المهم معنويا للمرة الأولى منذ الرابع من أبريل نيسان.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 1.15 بالمئة عند 2846.62 نقطة، مسجلا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير بعد تراجع الين إلى أدنى مستوياته في نحو 38 عاما أمس الاثنين. وارتفع سهما تويوتا موتور ومجموعة سوني نحو 1.5 بالمئة.

وسلط ضعف الين الضوء مرة أخرى على ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لاحتواء انخفاض العملة ودعم القطاع المالي.

وسجل مؤشر شركات الشحن أكبر المكاسب بين القطاعات وارتفع 3.7 بالمئة. كما حقق مؤشر شركات التأمين زيادة بواقع ثلاثة بالمئة وكان واحدا من بين أكبر الرابحين بين قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33. وصعد مؤشر البنوك 2.1 بالمئة.

وعزا المحللون ارتفاع المؤشر نيكي إلى تدفقات الأموال الأجنبية وقالوا إن التركيز سينصب الآن على ما إذا كان المؤشر سيظل فوق مستوى 40 ألفا هذا الشهر.

ووصل المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 يوم 22 مارس آذار قبل أن يتراجع الشهر التالي. وحقق المؤشر الياباني مكاسب بواقع 18.4 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.1 بالمئة ليكون أكبر الداعمين للمؤشر نيكي، يليه سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق الذي زاد 0.7 بالمئة.

وقفز سهم كاواساكي كيسن كايشا، التي تعمل بشكل رئيسي في مجال النقل البحري، 8.6 بالمئة.