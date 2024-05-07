ارتفاع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفع المؤشر نيكي الياباني أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء وسط تحسن ثقة المستثمرين مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام واستمرار مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وارتفع المؤشر نيكي 1.57 بالمئة إلى 38835.10 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل نيسان.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.65 بالمئة عند 2746.22 نقطة.

وقدمت الأسهم الأمريكية قوة دافعة جديدة مع ارتفاع توقعات الأسواق لفرصة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام. وأظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن النمو تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل نيسان مما عزز عمليات شراء الأسهم.

وارتفعت الأسهم اليابانية على نطاق واسع وسط الأنباء الإيجابية، إذ سجل 152 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي مكاسب.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة ليحصلوا على دفعة من أداء وول ستريت بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أبل عن نتائج إيرادات باعثة على التفاؤل. وعززت مكاسب الجلسة بشكل كبير ارتفاع المؤشر نيكي بنحو 600 نقطة.

وظلت الأسواق المالية اليابانية مغلقة يومي الجمعة والاثنين بمناسبة عطلة عامة.

وبالنسبة لأسهم الشركات، قفز سهم عملاقة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 5.2 بالمئة ليرفع وحده المؤشر نيكي 179.47 نقطة، وقفز كذلك سهم شركة ديسكو كورب المرتبطة بالرقائق تسعة بالمئة ليسجل أفضل أداء اليوم.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في أسهم الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، 3.7 بالمئة. وارتفع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.3 بالمئة.

وبعيدا عن التكنولوجيا، ارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 3.2 بالمئة ليرفع المؤشر نيكي 126.51 نقطة.

لكن سهمي مجموعة سوني وشركة دايتشي سانكيو للأدوية تراجعا 2.9 بالمئة و3.2 على الترتيب.