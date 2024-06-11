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ارتفاع المؤشر نيكي الياباني يدعمه قطاع الرقائق بعد مكاسب في وول ستريت

منذ ساعة واحدة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين اليوم الثلاثاء مع صعود أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بصناعة الرقائق مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتعززت ثقة المستثمرين خلال التعاملات المبكرة في بورصة طوكيو بعدما سجل كل من ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق الليلة الماضية.

وحققت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق في اليابان أداء قويا على نحو خاص، وذلك بعد المكاسب التي حققها مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع بنحو 0.25 بالمئة إلى 39134.79 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل نيسان.

ووصل المؤشر في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39336.66 نقطة قبل أن يتراجع وسط تزايد الحذر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2776.80 نقطة.

ويترقب المستثمرون بحذر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار المقرر صدوره غدا الأربعاء.

ومن المقرر أيضا أن يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء اجتماعه الذي يستغرق يومين.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه سيحدّث توقعاته.

وصعد سهم كل من طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطين بالرقائق بنحو 2.2 بالمئة و1.6 بالمئة على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

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