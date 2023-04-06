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ارتفاع الناتج الصناعي الألماني في فبراير

منذ 8 دقائق
ألمانيا

ألمانيا

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قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الخميس، إن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع أكثر بكثير من المتوقع في فبراير شباط، بزيادة 2.0 بالمئة عن الشهر السابق، وعزا الزيادة جزئيا إلى صناعة السيارات.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة طفيفة بنسبة 0.1 بالمئة.

كما عدل المكتب الرقم الخاص بشهر يناير كانون الثاني إلى زيادة بواقع 3.7 بالمئة، ارتفاعا من 3.5 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي 0.6 بالمئة في فبراير شباط.

وزاد الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية في فبراير شباط، لكن تصنيع السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، شكل جزءا كبيرا من الزيادة.

    المصدر :
  • رويترز

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