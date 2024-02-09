الجمعة 28 رجب 1445 ﻫ - 9 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع الناتج الصناعي التركي 2.4% على أساس شهري في ديسمبر

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 2.4% على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 1.6% على أساس سنوي.

يذكر، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم، كما تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9% من 3.8%.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

طوفان الأقصى
مدمرة أسطورة الميركافا.. القسام تكشف تفاصيل خطيرة عن قذيفة الياسين-105
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار
طوفان الأقصى
وسائل إعلام عبرية.. السنوار "هدف مستعصٍ"
الحوثيون
أمريكا تجدد قصف الحوثيين في الحديدة

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!
جبران باسيل
باسيل ينتقد "ابن طرابلس" الذي حرّض على تخريب الزيارة الأخيرة.. فمن كان يقصد؟