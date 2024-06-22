ارتفاع الوفيات الناجمة عن تناول مشروبات كحولية فاسدة بالهند إلى 54

قال مسؤول حكومي اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، إن عدد الوفيات بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند ارتفع إلى 54، فيما لا يزال أكثر من 100 في المستشفى.

وعولج نحو 200 شخص منذ يوم الأربعاء بعد أن ظهرت عليهم أعراض قيء وآلام في المعدة وإسهال بعد تناول مشروبات كحولية تحتوي على الميثانول في منطقة كالاكوريتشي التي تبعد بنحو 250 كيلومترا عن تشيناي عاصمة الولاية.

وقال مسؤول كبير بالمنطقة إن مسؤولي إنفاذ القانون الذين يحققون في الواقعة ألقوا القبض على سبعة أشخاص، مضيفا أنه يجري اتخاذ إجراءات لمتابعة بائعي ومصنعي المشروبات الكحولية في المنطقة.

الوفيات الناجمة عن مشروبات كحولية تُنتج بطرق غير مشروعة متكررة الحدوث في الهند، إذ لا يستطيع سوى عدد قليل شراء المشروبات الكحولية التي تنتجها العلامات التجارية، وذلك رغم المطالبات من المواطنين بملاحقة بائعيها.

وقالت حكومة الولاية إنها تتخذ خطوات لتحديد المتورطين في إنتاج الميثانول، وهي مادة كيميائية سامة تستخدم عادة لأغراض صناعية.