ارتفاع الين لأعلى مستوى في 7 أشهر

قفز الين لاعلى مستوى في سبعة أشهر أمام الدولار، الثلاثاء، وسط توقعات متزايدة بأن يعدل بنك اليابان المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

وبدأت التكهنات بأن يغير البنك المركزي الياباني سياسته شديدة التيسير بعدما رفع البنك الحد الأعلى لنطاق حركة عائدات السندات الحكومية لأجل عشر سنوات الشهر الماضي، وغذى تقرير بصحيفة نيكي يوم السبت تلك التكهنات إذ قال إن البنك يدرس رفع توقعاته للتضخم في يناير كانون الثاني بما يعكس ارتفاع الأسعار مقتربا من هدفه البالغ اثنين بالمئة في موازنتي 2023 و2024.

وزاد الين 0.69 بالمئة أمام الدولار إلى 129.83 ين للدولار اليوم الثلاثاء بعدما لامس 129.51 في وقت سابق من الجلسة وهو مستوى لم يبلغه منذ يونيو حزيران.

وفقدت العملة الآسيوية 12 بالمئة من قيمتها أمام الدولار في 2022 وتدخلت السلطات اليابانية في السوق في سبتمبر أيلول لدعمها للمرة الأولى منذ 1998 ثم مجددا في أكتوبر تشرين الأول حينما هبطت لأدنى مستوى في 32 عاما عند 151.94 ين للدولار.

وحقق الين مكاسب واسعةالنطاق اليوم الثلاثاء مع انخفاض اليورو 0.57 بالمئة إلى 138.52 ين ونزول الجنيه الإسترليني 0.44 بالمئة إلى 156.76 ين.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية بداية متواضعة لعام 2023 وجرى تداوله في أحدث معاملات منخفضا 0.029 بالمئة عند 103.610. وارتفع المؤشر ثمانية بالمئة في 2022 مسجلا أكبر قفزة سنوية منذ 2015 بفضل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.06 بالمئة إلى 0.680 دولار أمريكي بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.633 دولار أمريكي.

واستقر اليورو أمام الدولار دون تغير يذكر بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.2067 دولار.