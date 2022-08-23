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ارتفاع برميل النفط 3 دولارات بعد أنباء عن خفض الإمدادات

منذ 15 ثانية
صعود أسعار النفط

صعود أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل خلال التعاملات الثلاثاء 23 آب، بعدما طرحت السعودية فكرة تخفيضات في إنتاج تحالف أوبك+ لدعم الأسعار، ومع احتمال هبوط في مخزونات الخام الأميركية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الاثنين، نقلًا عن تعليقات أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير “عبد العزيز بن سلمان”، أن أوبك+ لديها السبل للتعامل مع التحديات بما يشمل خفض الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.41 دولار، أو 3.5 بالمئة، إلى 99.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.74 دولار، أو 4.1 بالمئة، إلى 94.10 دولار للبرميل.

وكانت تصريحات وزير الطاقة السعودي، عن إمكانية خفض “أوبك +” لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات، قد أثار قلقًا بسوق البترول والنفط العالمي، ويقول المهندس “مدحت يوسف” نائب رئيس هيئة البترول الاسبق، إن المنظمة “أوبك +” لها سياسة خاصة، وتهدف فقط إلى تحقيق مصالح المنظمة في المقام الأول، كما تعمل دائماً أن يكون المعروض أقل من الطلب حتى تحقق المنظمة سياستها والمتمثلة في التحكم بالتوازن السعري للمنتجات البترولية.

وقال الأمير “عبدالعزيز بن سلمان”: “أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021”.

    المصدر :
  • رويترز

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