ارتفاع بورصات الخليج بعد تصريحات المركزي الأمريكي عن التيسير النقدي

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية عقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن التيسير النقدي.

وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا أمس الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، ولم يتوقع أي ركود في المستقبل رغم أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أدى حتى الآن إلى تباطؤ الاقتصاد وخفض التضخم.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية 2.6 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، الذي يعتمد عليه اقتصاد الخليج، مع تحسب المستثمرين من احتمال تعطل الإمدادات بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر أمس الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لعام 2023 إلى 0.8 بالمئة، وتوقع نموا أربعة بالمئة العام المقبل.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة أديس القابضة السعودية للتنقيب عن النفط والغاز 30 بالمئة تقريبا في أول طرح فوق سعر الإدراج البالغ 13.50 ريال.

وتسمح البورصة السعودية بارتفاع الأسهم المدرجة حديثا أو انخفاضها بنسبة تصل إلى 30 بالمئة في أول ثلاثة أيام من التداول.

وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، اثنين بالمئة، وزيادة سهم شركة إمباور لأنظمة التبريد المركزي 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 1.6 بالمئة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة حين ارتفعت معظم الأسهم على المؤشر ومن بينها سهم بنك قطر الوطني الذي قفز حوالي خمسة بالمئة.