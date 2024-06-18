ارتفاع تركيبات ألواح الطاقة الشمسية في ألمانيا 35% في 2024

قال اتحاد صناعات الطاقة الشمسية في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن تركيب ألواح الطاقة الشمسية في البلاد ارتفع 35 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مدعوما بارتفاع الطلب الصناعي والتجاري والخلايا الكهروضوئية التي تثبت على الأرض.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا والانخفاض المفاجئ في صادرات الوقود الأحفوري الروسي إلى ألمانيا، قدمت برلين عدة تشريعات لتسريع التوسع في الطاقة الشمسية في إطار خطتها لتغطية 80 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ولتصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2045.

وذكر الاتحاد أنه وفقا لاستطلاع أجرته شركة يوجوف في مايو أيار فقد نمت قدرة الطاقة الشمسية الجديدة بأكثر من خمسة جيجاوات في الثلث الأول من هذا العام، إذ أبدت 56 بالمئة من الشركات وأكثر من 60 بالمئة من أصحاب العقارات في أكبر اقتصاد في أوروبا اهتماما بالاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ارتفعت قدرة الخلايا الكهروضوئية المثبتة حديثا على الأسطح التجارية 81 بالمئة، بينما نمت تركيبات الطاقة الشمسية في المساحات المفتوحة 74 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي القطاع السكني ارتفعت الألواح الجديدة واحدا بالمئة.