ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية مع تباطؤ نمو الأجور

ارتفعت تكاليف العمالة الأمريكية بأبطأ وتيرة سنوية في الربع الرابع مع تباطؤ نمو الأجور، مما يعطي دفعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في حربه على التضخم.

وقالت وزارة العمل الثلاثاء إن مؤشر تكلفة التوظيف، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع واحدا بالمئة في الربع الأخير، كان هذه أقل زيادة منذ الربع الأخير من عام 2021 وجاءت بعد ارتفاع 1.2 بالمئة بين يوليو\تموز وسبتمبر\أيلول.

وارتفعت تكاليف العمالة 5.1 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعها خمسة بالمئة في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماعه غدا الأربعاء 1\2\2023.