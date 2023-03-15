ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في موزامبيق

ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن موزامبيق سجلت زيادة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا في الأسابيع القليلة الماضية لكن الإصابات بالمرض انخفضت في الكثير من الدول الأفريقية الأخرى.

وقالت المنظمة إن موزامبيق تلقت موافقة على 1.3 مليون جرعة إضافية من لقاح الكوليرا للمساعدة في السيطرة على انتشار المرض، لكنها أوضحت أنه لا يزال يتعين التعامل مع مشكلة نقص اللقاحات.

وقال الدكتور أوتيم رمضان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية والمتخصص في علم الأوبئة إن مالاوي المجاورة لموزامبيق والتي تكافح أسوأ تفش للكوليرا في تاريخها تشهد الآن انخفاضا مستمرا في حالات الإصابة والوفيات.

في الوقت نفسه تتخذ زامبيا وإثيوبيا وكينيا والصومال إجراءات للتعامل مع انتشار الكوليرا.

وقال رمضان إن التقدم الذي تحقق في سبيل الحد من انتشار المرض في مالاوي في الأسابيع الأربعة الماضية قد يشهد تراجعا سريعا بسبب الدمار الشديد الناجم عن العاصفة المدارية فريدي.

وانخفضت حالات الإصابة والوفاة بالكوليرا في أفريقيا بوجه عام في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من 40 ألف حالة في أفريقيا منذ بداية العام قائلة إن أكثر من نصف الحالات في مالاوي فيما سجلت موزامبيق حوالي 15 في المئة من الحالات.

وحذر مسؤولو المنظمة من احتمال حدوث ارتفاع كبير في عدد الحالات بنهاية الربع الثاني من العام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات شاملة للحد من تفشي المرض.