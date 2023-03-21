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ارتفاع حجم إمدادات تبادل النفط والغاز بين إيران وروسيا

منذ ساعتين
علما إيران وروسيا

علما إيران وروسيا

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قال وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية‭ ‬إن طهران تعتمد على “كميات ضخمة” من مبادلات النفط والغاز من روسيا هذا العام.

ونقلت الوكالة عن خاندوزي قوله في تصريحات نُشرت اليوم الثلاثاء “هذا العام سيشهد كميات ضخمة من إمدادات التبادل. نحن سعداء للغاية لأن طهران وموسكو بدأتا التعاون في مسألة تبادل إمدادات النفط والغاز”.

ولم ترد تفاصيل عن حجم النفط والغاز الذي تتوقعه إيران. وقالت روسيا في أكتوبر تشرين الأول إن صفقة التبادل مع إيران قد تشمل مبدئيا خمسة ملايين طن من النفط وعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

    المصدر :
  • رويترز

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