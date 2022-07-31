الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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ارتفاع حجم الدين الخارجي في تونس

منذ 41 دقيقة
البنك المركزي التونسي

البنك المركزي التونسي

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كشفت تقارير تونسية أن الدين الخارجي ارتفع لتبلغ قيمته 34 مليار دولار، وهو “ما سيمثل ثقلًا كبيرا ‏على اقتصاد البلاد، وأحد أبرز عوائق استعادة النمو، وعامل مربك للتنمية”.‏

ونقلًا عن مقال تحليلي لصحيفة “الشعب نيوز”، ينقسم الدين التونسي إلى دين خارجي بقيمة 21 مليار دولار ودين داخلي بنسبة 13 مليار دولار.

ويتوزع الدين الخارجي إلى 3 أصناف، هي الدين في الإطار الثنائي (مع الدول) والذي يمثل 17.8 في المئة، والدين في إطار التعاون المتعدد الأطراف (الديون من المؤسسات المالية: صندوق نقد الدولي، البنك الدولي…) والذي يمثل 60 في المئة من جملة الدين الخارجي.

أمّا النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 22.2 في المئة، فقد تم اقتراضها من السوق المالية وهي غالبا قروض من السوق المالية اليابانية بضمانات أمريكية.

وأظهر المقال التحليلي أن غالبية الديون التونسية بالعملة الأوروبية “اليورو” بنسبة 59.9 في المئة، يليه الدولار الأميركي بنسبة 23.9 في المئة، والين الياباني بنسبة 9.2 في المئة.

ويشير المقال التحليلي إلى انه من المتوقع أن يتفاقم حجم الدين الخارجي في تونس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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